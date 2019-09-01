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TEDAVİSİ SÜREN 11 YAŞINDAKİ NESLİŞAH'IN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da tümör tedavisi gören 11 yaşındaki Neslişah Demirkır, hayalleri arasındaki motosiklete binme isteğinin gerçekleşmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da tümör tedavisi gören 11 yaşındaki Neslişah Demirkır, hayalleri arasındaki motosiklete binme isteğinin gerçekleşmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Neslişah izlemek istediği ve çok sevdiği Beşiktaş'ın maçını tribünden seyredemese de Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek onlarla tek tek fotograf çektirdi. Ünlü şarkıcı Reynmen ile telefondan görüntülü konuşarak moral da alan Neslişah, "Çok şaşırdım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARLA BULUŞTU
Biri göz arkasında diğeri beyninde olmak üzere iki tümör bulunan Neslişah'ın İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Riskli olması nedeniyle henüz ameliyat edilemeyen Neslişah'ın hayallerini, kendilerine "Neslihan abla ve Gönüllüleri" adını veren Neslihan Dural ve arkadaşları gerçekleştirdi. Neslişah'ın ilk isteği ise Beşiktaş'ın maçını tribünden seyretmek oldu ancak doktorunun sağlık sorunları nedeniyle maça gitmesine izin vermemesi üzerine ise Duran ve arkadaşları, onu Beşiktaş antrenmanına götürdü. Neslişah geçen ay Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Ardından Dural ve arkadaşları, Neslişah'ı çok sevdiği "Reynmen" lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş ile telefondan görüntülü konuşturdu.
Geçen hafta da Neslişah'ın motosiklete binme hayalini gerçekleştirmek üzere Muhafazakar Motorcular Kulübü (MMK) üyeleri harekete geçti. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, özel aracıyla Neslişah'ı evinden alarak hastaneye götürürken, MMK üyeleri, yol boyunca Külünk'ün otomobiline eskortluk ederek Neslişahla birlikte hastaneye gitti. MMK üyeleri, hastane yakınlarında Neslişah'ı motosiklete bindirerek bir hayalini daha gerçekleştirmiş oldu.

"NESLİŞAH'I O GÜN MUTLU ETTİK"
MMK üyesi Mahmut Sami Gönül, "Neslişah kardeşimizin motosikletlilere ilgisi olduğu için bir kortej yaptık. Hastaneye biz götürdük. Bize Neslihan Hanım ulaştı. Neslihan Hanım vasıtası ile Neslişah ile tanıştık. Motorcu ağabeyleriyle birlikte bir kortej yaptık, hastaneye biz götürdük. Gayet mutlu bir şekilde hastaneye ulaştırdık. Köprüyü kartal pençesi yaparak geçtik. Neslişah'ı o gün mutlu ettik. Biz motosikletliler olarak sosyal sorumluluk projelerinde bulunuyoruz. MMK olarak rahmetli başkanımızın mirasını devam ettiriyoruz" dedi.

"NESLİŞAH BİZİMLE BERABER ÇOK MUTLU OLDU"
Grubun bir diğer üyesi Murat Koyuyeşil ise, "Neslişah kardeşimizin ufak bir rahatsızlığından ötürü hastaneye gitmesi gerekiyordu. Giderken ona eşlik ettik. Motora binme hevesi ve merakı olduğunu duyduk. Ona bu yolda mutluluk katabilmek için veya moral, motivasyon verebilmek için yaklaşık 15 motorcu arkadaşımızla beraber bir sürüş yaptık. Kendi zevkimiz için motor sürüyoruz aslında, merakımızdan ötürü ama bir başkasının mutluluğuna parmak bastığımız için bu sefer daha da mutluydum. Neslişah da bizimle beraber çok mutlu oldu. Böyle bir sürüş gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"UFACIK ŞEYLER BİLE İNSANLARI MUTLU ETMEYE YETEBİLİR"
Neslişah'ın tedavi süreci ile ilgilenen Neslihan Dural, "Neslihan Dural ve Gönüllüleri" olarak Neslişah'ın durumu bize anlatıldığında "Bir kızımızın birkaç isteği var. Gerçekleştirir misiniz?' denildi. Biz de seve seve koştuk kendisine. İsteklerinden birisi de motosiklete binmekti. O süreç içerisinde hastaneye gitmesi gerekiyordu. Hemen Muhafazakar motorculara haber verdik. Sayın Metin Külünk, bir telefonumuzla çıktı, geldi. Neslişah'ı arabasıyla o götürdü. Yaklaşık 15 motorcu da etrafında konvoy yaptı. Yarım saat, 40 dakika süren bir serüvenin ardından hastaneye, mutlu bir şekilde gittik. Neslişah ve Neslişah gibi çocuklarımıza, destek olmaya devam edeceğiz. İnsanlık adına, hayata dokunmak adına çok büyük maddiyata ihtiyacınız yok. Ufacık şeyler bile insanları mutlu etmeye yetebilir. Biz bu konuda herkese teşekkür ediyoruz. En çok da MMK'ya teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM"
Neslişah ise duygularını şu sözlerle anlattı:
"Ben şaşırmıştım. Kendi arabamızla gideceğimizi sanmıştım. 15 kişilik konvoy geleceğinden haberim yoktu. Metin Külünk abiye çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum, şaşırdım. Motorcu ağabeylerime de çok teşekkür ediyorum. Neslihan ablaya ve herkese çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Neslişah'ın futbolcularla buluşması
-Telefondan Reynmen ile görüşmesi
-Metin Külünk'ün evden alması
-Çocuğun motosiklete bindirilmesi
-Motosikletliler ile röp
-Neslihan Dural ile Röp
-Neslişah ile röp
-Genel ve detay görüntüler

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