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Tedavisi tamamlanan 3 geyik ve 2 leylek Kocaeli'ye gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:18 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 15 ay önce sulama kanalına düşen biri yetişkin, 2'si yavru 3 kızıl geyik ile Afyonkarahisar kırsalında yaralı bulunan 2 leylek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.

Tedavisi tamamlanan 3 geyik ve 2 leylek Kocaeli'ye gönderildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 15 ay önce sulama kanalına düşen biri yetişkin, 2'si yavru 3 kızıl geyik ile Afyonkarahisar kırsalında yaralı bulunan 2 leylek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.
​Eskişehir'de sulama kanalına düşen anne ve yavrusuyla, bir başka yavru kızıl geyik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kurtarılıp, AKÜREM'e getirildi. Tırnakları ve ayaklarında yürüyemeyecek kadar yara alan 3 hayvan, merkezde 15 ay tedavi gördü. Tedavi sürecinin ardından hayvanlar bugün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi. 3 kızıl geyik bundan sonraki hayatlarına Ormanya'da veteriner gözetiminde sürdürecek.
Afyonkarahisar kırsalında yaralı bulunan ve doğal hayatta yaşayamayacak olan 2 leylek de tedavilerinin ardından Ormanya'ya gönderildi.
'ORMANYA'DA İYİ BİR HAYAT SÜRECEKLER'
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 geyiğin başarılı bir tedavi süreci geçirdiğini söyledi. Kandır, "Eskişehir'de 2017 Kasım ayında anne ve yavru geyik bir sulama kanalına düştü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü'nün imkanlarıyla kurtarıldılar. Sonrasında bizim merkeze iletildi. Biz de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5’inci Bölge Müdürlüğü'nün ekipleri, Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi'nin hocalarıyla hayvanların iyileşmesi için çalıştık. Tabii bu süreçte hayvanların tedavisi sırasında tırnak yapısında bozulmalar şekillendi. Çünkü parmak kayıpları da vardı. Şu an geldiğimiz haliyle tırnaklar oluştu, bozuk da olsa yere basabiliyorlar. Sadece 1 geyiğimizde biraz kayıp şekillendi. Protez yapmakla ilgili bir işleme gerek duymadık. Hem yaban hayvanlarına protez yapmanın zorluğu, hem de ihtiyaç olmaması nedeniyle o şekilde bıraktık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gönderiyoruz. Oradaki geniş alanlarda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler" dedi.
'TAKİBİNİ YAPACAĞIZ'
Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürü Nevzat Algan da gönderdikleri geyiklerin bundan sonraki durumlarını takip edeceklerini söyledi. Algan, "Ayakları kırık olan bir anne geyik vardı, bir de yavrularımız. Bunların doğal olarak kendi hayatlarına dönmesi mümkün değildi. Doğal hayata götürülüp bırakılması halinde diğer yabani hayvanlara yem atılmış olur. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Şimdi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir alan var. O alanda genişçe bir doğal alanımız var. Özellikle kızıl geyikler için. İnşallah orada karantina altına alacaklar. Biz de hocamızla birlikte takibini yapacağız. İlk etapta tırnak bakımları yapılacak. Ondan sonraki tedavileri devam edecek. Daha sonra diğer geyiklerle aynı ortamda kalması sağlanacak" diye konuştu.

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Tedavisi tamamlanan 3 geyik ve 2 leylek Kocaeli'ye gönderildiTedavisi tamamlanan 3 geyik ve 2 leylek Kocaeli'ye gönderildiTedavisi tamamlanan 3 geyik ve 2 leylek Kocaeli'ye gönderildiTedavisi tamamlanan 3 geyik ve 2 leylek Kocaeli'ye gönderildi

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