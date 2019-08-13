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Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki at, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda sağlığına kavuştu.

Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 yaşındaki at, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda sağlığına kavuştu. At, tedavisinin ardından bir çiftçiye sahiplendirildi.
Ceyhan’da 13 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan at, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı Veteriner Hekimi Ramazan Özdemir, atın barınağa getirildiğinde çene bölgesinde yaralanma, burunda travma sonucu parçalı yaralanmalar ve sol alt çene kemiğinde ise kırık tespit ettiklerini belirterek, "Yaralı ata anında müdahale edilerek ameliyata alındı. Ameliyata aldığımız atın kırık olan sol alt çenesi onarılarak çeneye platin takıldı. Burun bölgesinde travma sonucu oluşan doku parçalanmalarına bağlı parçalı yaraları da tedavi edildi. Oral beslenmeye başlayıncaya kadar yumuşak gıdalarla beslediğimiz at, yaklaşık 6 hafta sonra normal sağlığına kavuşarak yem yemeye başladı" dedi.
Eski sağlığına kavuşan at, Servan Kılıç adlı çiftçi tarafından sahiplenilerek yeni hayatına başladı.

"Onlar için bir sevgi yeter"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayvanların, sokakta, trafikte, evde hayatın her alanında her anında yer aldığını vurgulayarak, "Dünyanın sahiplerinden olan hayvanlar, hayatımızı kolaylaştırıyor, ekolojik dengenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bazen çocuklarımızın en yakın arkadaşı, bazen evde yoldaşımız bazen de bizi koruyup kollayan hayvanlara yapılan eziyet ve işkence asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir, kırmızı çizgilerimizdendir. Onlar için bir sevgi yeter. Lütfen onlardan sevginizi eksik etmeyin. Meydana gelen trafik kazlarında yüzlerce hayvan ilgisizlikten veya bilgisizlikten dolayı telef olmakta. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda Alo 153’ü arayarak bizlere bilgi verdiklerinde, yaralı hayvanlarımızın tüm bakım ve sağlık problemleri ile ilgileniyoruz. Adanalı hemşehrilerim unutmasın ki, bir hayvan için edecekleri telefonla belki bir can kurtaracaklar" diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi

Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi

Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi

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