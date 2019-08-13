Tedavisi tamamlanan at sahiplendirildi

"Onlar için bir sevgi yeter"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hayvanların, sokakta, trafikte, evde hayatın her alanında her anında yer aldığını vurgulayarak, "Dünyanın sahiplerinden olan hayvanlar, hayatımızı kolaylaştırıyor, ekolojik dengenin sağlanmasına yardımcı oluyor. Bazen çocuklarımızın en yakın arkadaşı, bazen evde yoldaşımız bazen de bizi koruyup kollayan hayvanlara yapılan eziyet ve işkence asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir, kırmızı çizgilerimizdendir. Onlar için bir sevgi yeter. Lütfen onlardan sevginizi eksik etmeyin. Meydana gelen trafik kazlarında yüzlerce hayvan ilgisizlikten veya bilgisizlikten dolayı telef olmakta. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda Alo 153’ü arayarak bizlere bilgi verdiklerinde, yaralı hayvanlarımızın tüm bakım ve sağlık problemleri ile ilgileniyoruz. Adanalı hemşehrilerim unutmasın ki, bir hayvan için edecekleri telefonla belki bir can kurtaracaklar" diye konuştu.



