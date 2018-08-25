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Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

Tedavisi tamamlanan caretta carettalar denizle buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 yetişkin caretta caretta denize bırakıldı.

İztuzu sahilinde düzenlenen törende DEKAMER görevlilerince kumsala getirilen caretta carettalara yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Merkezde tedavisi tamamlanan 4 kaplumbağa denize bırakıldı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, merkezin yaptığı çalışmalarla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ismini duyurduğunu söyledi.

Yıllık ortalama 25-30 yaralı kaplumbağanın merkeze getirildiğini ifade eden Kaska, "Bunlardan da iyileşenleri zaman içerisinde tekrar doğal ortamına gönderiyoruz. Bazı kaplumbağaların tedavisi bir yıldan fazla sürebiliyor." diye konuştu.

Kaska, 2008 yılından bu yana 270 civarında yaralı kaplumbağanın merkezlerine getirildiğini, bunlardan 180'inin tedavilerinin ardından denize bırakıldığını kaydetti.

Yetkililerce denize bırakılan kaplumbağaların suyla buluşma anı turistler ve plajda bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yuvalardan yeni çıkan yavru kaplumbağalardan bazıları da bölgedeki tatilcilerin görmesi için denize bırakıldı.

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