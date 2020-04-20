Tedavisi tamamlanan çift, alkışlarla taburcu edildi

Müfit Ekinci, 18 Mart günü, nefes darlığı, öksürük ve solunum sıkıntısı nedeniyle HKMÜ Araştırma Hastanesi izole polikliniğine gelerek müracaatta bulundu. Bundan 4 gün sonra Müfit Ekinci'nin eşi Ayhan Ekinci de aynı şikayetlerle hastaneye geldi.

Hastaneye yatışı yapılan Ekinci çiftinin covid-19 testi pozitif çıkınca, tedaviye başlandı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Ekinci çifti, sağlık çalışanlarının özverili çalışmasıyla koronavirüsü yenerek, bugün kendisini tedavi eden hastane personelinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Müfit Ekinci, tedavilerini yapan ve kendilerini uğurlamaya gelen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. (DHA)



