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Tedavisi tamamlanan kızıl şahinler doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra tedavi altına alındığı AKÜREM'de uçabilir hale getirilen 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen 2 kızıl şahin doğaya salındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşların yaralı halde bulduğu 2 kızıl şahin, AKÜREM'de tedavi altına alındı.

Özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen kızıl şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan ve AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır tarafından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Algan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar kırsalına bırakılan kızıl şahinlerin doğal denge için çok önemli kuşlar olduğunu belirtti.

- "Bugüne kadar bin 620 yaban hayvanının tedavisi yapıldı"

Kızıl şahinlerin ve buna benzer koruma altındaki hayvanların vurulmasının çok üzücü olduğunu ifade eden Algan, şunları kaydetti:

"Kızıl şahinleri vuranlara 72 bin lira para cezası kesiliyor. Bugüne kadar bin 620 yaban hayvanının tedavisi yapıldı ve tekrar doğaya kazandırıldı. Yapımı devam eden yaban hayatı rehabilitasyon merkezi inşaatının da yüzde 90'ı bitti. Burası da tamamlanmasıyla bölgemizin hizmetine girecek ve birçok yaban hayvanının tekrar doğaya salınması sağlanacak."

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ise kızıl şahinlerin iyileştiğini ve doğaya dönecek hale geldiklerini söyledi.

Silahlı yaralanmalarla merkezlerine gelen hayvanların doğaya dönemediğinin altını çizen Kandır, "Bacak kırığı ya da kanat kırığından dolayı doğaya dönüşleri mümkün olmuyor. Ancak bu kızıl şahinler duyarlı vatandaşlar tarafından düşkün halde doğada bulunarak tarafımıza iletildi ve tedavi süreçleri tamamlandı. Enfeksiyon problemleri vardı ve şu anda durumları oldukça iyi, doğaya dönebildi." ifadelerini kullandı.

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