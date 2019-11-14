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Tedavisi yapılan 3 yavru kızıl geyik, Eskişehir'e gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:49 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR ve Eskişehir'in kırsalında yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin ardından Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezi'ne gönderildi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR ve Eskişehir'in kırsalında yaralı ve bitkin halde bulunan 3 kızıl geyik yavrusu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (AKÜREM) tedavilerinin ardından Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezi'ne gönderildi.

Yaz aylarında yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan 3 kızıl geyik yavrusu, vatandaşlar tarafından bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer tarafından AKÜREM'e getirilen geyikler, burada rehabilite edildi. Sağlığına kavuşan 3 kızıl geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak, Eskişehir Çatacık Parkı ve Geyik Üretim Merkezi'ne götürüldü. Yavru geyikler, yaban hayatına alışmalarının ardından doğaya salınacak.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, 3 kızıl geyik yavrusunun tedavilerinin tamamlandığını belirtti. Doç. Dr. Kandır, şunları söyledi:

"Yaklaşık 5- 6 aylık olan ve tedavileri yapılan 3 kızıl geyiği doğaya gönderiyoruz. Bunların 2'si Afyon kırsalında bulundu. 1'i yırtıcı hayvan saldırısına uğramış, diğeri ise bitkin haldeydi. Bir diğeri de Eskişehir'den gelmişti. Muhtemelen 1 yırtıcıdan kaçarken ayağını kırmıştı. Bugün 3'ü de sağlıklı haldeler. Artık doğaya dönebilecek durumdalar. Tabii elle, biberonla büyüttük hepsini. İnsana alışıklar, tamamen doğal bir ortama salmak gibi bir lüksümüz yok. Doğa Koruma ve Milli Parklar'a ait Eskişehir Çatacık'ta geyik üretme istasyonu var. Orası doğal bir yaşam alanı geyikler için. Daha önce de büyüttüğümüz geyikleri hep oraya göndermiştik. Bugün de 3 yavrumuzu oraya gönderiyoruz. Çatacık da çok geniş, büyük bir arazi. Çok fazla insanla iletişim halinde olmadıkları için yabanileşebiliyorlar ve uygun zamanda doğaya dönebilecekleri yaşa geldikleri zaman yeniden doğa ile özgür bir şekilde buluşacaklar."

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