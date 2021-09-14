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  4. Tedavisi yok! Yüzü hızla yaşlanıyor: Beni neden doğurdunuz?

Tedavisi yok! Yüzü hızla yaşlanıyor: Beni neden doğurdunuz?

14.09.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 yaşındaki Çinli kız, yüzünün neden hızlı bir şekilde yaşlandığına bir cevap bulmak istiyor ancak sayısız doktoru ziyaret etmesine rağmen bir teşhis ya da tedavi planı uygulanamıyor. Xiao Li adındaki kız görünümü nedeniyle zorbalığa uğradığını, sık sık ailesine kendisini neden doğurduklarını soruyor.

Tedavisi yok! Yüzü hızla yaşlanıyor: Beni neden doğurdunuz?

Daha çok 'Yiyi' lakabıyla tanınan Xiao Li, 14 yaşında olmasına rağmen şu anda annesinden bile yaşlı bir görünümde duruyor.

Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Li, babasının sayısız doktora götürmesine rağmen söz konusu durumuna yönelik bir tedavi göremiyor.

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ZORBALIĞA UĞRUYOR

Baidu haber sitesine göre, sağlık sistemindeki eksiklikler nedeniyle aile inanılmaz derecede çaresiz. Li de hayatını oldukça zorlaştığı için sık sık ailesine onu neden doğurduklarını soruyor. Aile, kızlarının, görünüşüyle dalga geçildiğini onu işaret ederek küçümsediklerini söylüyor.

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GERÇEK BİR TEŞHİS KONULAMADI

Bazı Çin raporları, kızın muhtemelen Hutchinson-Gilford sendromu olarak da bilinen nadir görülen genetik hastalık "progeria"dan muzdarip olduğunu, ancak aileye resmi bir teşhis konulmadığını söyledi. Genetik durum normalden daha hızlı yaşlanmaya neden oluyor ve kardiyovasküler sisteme büyük miktarda yük bindiriyor, bu da çoğu hasta 20'li yaşlarından önce hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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