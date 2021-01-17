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  4. Tedavisinin ardından Rusya’ya dönen muhalif lider Navalny gözaltına alındı

Tedavisinin ardından Rusya’ya dönen muhalif lider Navalny gözaltına alındı

17.01.2021 21:33 | Son Güncelleme:
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Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalny, uçağının başkent Moskova’ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı.Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny ülkesine döndü.

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Rus muhalif lider Alexei Navalny, uçağının başkent Moskova’ya inmesinin ardından havaalanı polisi tarafından gözaltına alındı.
Rusya’da 20 Ocak’ta zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya götürülen ve burada tedavi edilen Rus muhalif lider Alexei Navalny ülkesine döndü. Almanya’nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Havalimanı’ndan Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na hareket eden uçak, son anda Moskova’da bulunan başka bir havaalanı olan Şeremetyevo Havaalanı’na iniş yaptı. Navalny’in çok sayıdaki destekçisi ise havaalanında gözaltına alındı.
Havaalanına, Moskova saatiyle 20.12’de iniş yapan uçaktan ilk inen Navalny ve eşi oldu. Navalny pasaport kontrolüne giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, “Havacılık güvenliğini riske attılar. Rusya’ya döndüğüm için mutluyum. Korkmuyorum kesinlikle haklı olduğumu biliyorum. Aleyhimde açılan davaların hepsi uydurma” dedi.
Havaalanı polisleri, pasaport kontrolüne giden Navalnıy’i pasaportuna mühür vurulmadan önce serbest bölgede gözaltına aldı. Avukatının ise Navalny’e eşlik etmesine izin verilmedi. Navalny’nin 29 Aralık 2020’den bu yana arananlar listesinde olmasından dolayı bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacağı öğrenildi.

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