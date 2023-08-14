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  4. Tedaviye yabancı uyrukluların gittiği iş yerinde skandal! Diplomasız Suriyeliler tıbbi müdahalede bulunuyordu, baskında ele geçirilenler şoke etti

Tedaviye yabancı uyrukluların gittiği iş yerinde skandal! Diplomasız Suriyeliler tıbbi müdahalede bulunuyordu, baskında ele geçirilenler şoke etti

14.08.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan sahte doktor skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Adana. Seyhan'da bir iş yerine bazı yabancı uyrukluların tedavi amacıyla geldiği tespit edildi. Binaya baskın yapıldı. Baskında ultrason cihazından gebelik testine, kan tüplerinden yüklü miktarda paraya değin çok sayıda malzeme ele geçirildi. Tıbbi müdahalelerde bulunan kişilerin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

Tedaviye yabancı uyrukluların gittiği iş yerinde skandal! Diplomasız Suriyeliler tıbbi müdahalede bulunuyordu, baskında ele geçirilenler şoke etti

Adana'da polis, Suriye uyruklu 3 sahte doktorun tıbbi müdahalede bulunduğu öne sürülen iş yerine baskın düzenledi. 3 sahte doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonda ele geçirilen tıbbi ilaç ve malzemeler dikkat çekti.

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TEDAVİ OLMAYA YABANCI UYRUKLULAR GELİYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde Suriye uyruklu kişilerin çalıştığı 7 katlı iş yerine, bazı yabancı uyrukluların tedavi amacıyla geldiğini belirledi.

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GEBELİK TESTİ, KOVİD-19 TESTİ, ULTRASON...

Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 90 serum ile 300 iğne, anestezik ve bulantı önleyici 339 kutu ilaç, 259 enjektör, ultrason, mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Covid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

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3'Ü DE SURİYE UYRUKLU

Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan Suriye uyruklu 3 kişi hakkında, ‘Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma’ ile ‘1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna Muhalefet’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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Doktor suriyeli

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