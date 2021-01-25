“Tedbirler Alınsın ve İşyerlerimiz Açılsın”

İstanbul, Samsun, Ankara, Bursa ve Antalya’daki kafe-bar ve turizm sektörü çalışanları, “tedbirler alınsın, işyerleri açılsın” talebiyle basın açıklaması yaptılar.

Ankara Ulus Meydanı'nda toplanan Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması, toplam 140 gündür işyerlerinin kapalı olduğunu, geçen süre içinde esnafa ve çalışanlara yönelik iyileştirici bir planlamanın yapılmadığını dile getirdi.

Kafe ve Bar Çalışanları Dayanışması adına açıklamayı yapan Dilan Mollaahmetoğlu, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 73 bin kahvehane, 43 bin lokanta, 22 bin çay bahçesi, 16 bin meyhane, 14 bin kafe, 5 bin bar, 4 bin oyun salonu, 4 bin aperatif büfe olmak üzere 180 bin işyeri kapalı. Bu işletmelerin her birinde 5 kişi çalışsa bir milyona yakın insan yokluğa mahkum” dedi.

“Kongreler yapılabiliyorsa işletmeler de açılabilir” diyen grup sözcüsü Dilan Mollaahmetoğlu, “Restoran, kafe ve barlar 20 Kasım’dan beri yalnızca paket servisle ayakta kalmaya çalışıyor, çoğu işletme kepenk indirdi. HES koduyla binilen otobüsler tıklım tıklım iken işletmeler neden kapalı?” sorusunu yetkililere yöneltti. Mollaahmetoğlu, “Bir an önce işimize dönmek istiyoruz. Çalıştığımız yerde tüm önlemler alınsın, işletmeler açılsın, yasaklar kalksın” diyerek esnafın ve çalışanların içinde bulunduğu durumu açıkladı.

