Tedbirler artırılacak mı? Gözler yarınki Kabine Toplantısı'na çevrildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

MUSTASYONLU İL SAYISINDA ARTIŞ

Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı.

41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları da masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

TEDBİRLER ARTIRILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında mutasyon nedeniyle vaka sayılarındaki artışın sorulması üzerine, "Bütün bu konuları bizler daha çok Bilim Kuruluyla Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Tabii bu mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri ister istemez bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de son zamanda böyle bir sıkıntı var. Fakat biz bütün şartları zorlamak suretiyle yine de mümkün olduğunca yani şu anda restoranlar, kafeler, kuaförler aklınıza ne gelirse bu açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, mümkün olduğunca şu anda aldığımız kararın arkasında durmaya çalışacağız." açıklamasını yapmıştı.

Gözler, Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi.



