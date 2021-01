Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza bilançosu

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için çeşitli tedbirleri uygulamaya sokması semeresini verdi. 2020 yılında 4 bin 890 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2015’te ise ülke genelinde 7 bin 530 kişi kazalarda ölmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı Ocak- Aralık dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Alınan tedbir ve yapılan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücülerin frene basmadığı geçen sene ülke genelinde meydana gelen kazalarda olay yeri ve sonrasında 4 bin 890 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında ülke genelinde meydana gelen yaklaşık 160 bin kazaya sürücü kusurları damga vurdu.

Son 6 yılda büyük düşüş var

İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı rakamlara göre, son 6 sene kaza yeri ve sonrasındaki can kayıpları büyük oranda düştü. 2015 yılında ülke genelindeki kazalarda 7 bin 530 kişi hayatını kaybederken, can kaybı 2016’da 7 bin 300, 2017’de 7 bin 427, 2018 senesinde 6 bin 675, 2019’da 5 bin 473 ve son olarak 2020’de 4 bin 890 kişi oldu.