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Tedbirlerin ihlal edildiği gece kulübünde kavga: 1 ölü, 6 yaralı

02.04.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, tedbirleri ihlal ederek açık olan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti 2’si ağır 6 kişi ise yaralandı.Olay, saat 03.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1374 Sokak’taki bir gece kulübünde meydana geldi.

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İzmir’in Konak ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde, tedbirleri ihlal ederek açık olan bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti 2’si ağır 6 kişi ise yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1374 Sokak’taki bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte korona virüs tedbirlerini ihlal ederek açık olan bir gece kulübünde, iki grup arasında küfür nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine silah ve bıçaklar ile saldırdı.

7 bıçak darbesi alan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Meydana gelen olayda, Sinan Al, Uğur Ç., Can K., Fırat D., Abdullah A., Serdar Ç. ve Mehmet K. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kavgada 7 bıçak yarası aldığı öğrenilen Sinan Al’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor
Göğsüne ve sırtına aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Uğur Ç. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne, sırtından bıçaklanan Can K. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Can K. ile Uğur Ç.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayda ayağından tabanca ile vurulan Serdar Ç. ve bıçakla yaralanan Abdullah A. ile Fırat D. ise Alsancak Nevvar - Salih İşgören Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen S.A. ve D.K.’yi sorgulamak üzere gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürdü. Olay sonrasında kavganın başladığı gece kulübünde ve çevresinde, Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir incelemede bulundu. Sinan Al’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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