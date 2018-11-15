CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Tedbirli olarak disipline sevk edilmiştim. Buna itiraz ettik. Umuyorum bundan olumlu sonuç alırız ve bu disiplin süreci tamamlanmış olur." dedi. Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini anımsatarak, bu yanlıştan dönülmesini umduğunu söyledi. Tedbirli olarak disipline sevk edildiğini anımsatan Yılmaz, "Bu tedbirin kaldırılması konusunda itirazda bulunuyoruz. Tedbir kararı, benim CHP içerisinde filen ve hukuken hiçbir şey yapamamam anlamına geliyor.

Milletvekilliğinden kaynaklanan ve CHP'nin bir üyesi olarak, sahip olmam gereken haklar şimdiden elimden alınmış oluyor. Buna itiraz ettik. Umuyorum bundan olumlu sonuç alırız ve bu disiplin süreci tamamlanmış olur." ifadelerini kullandı. Televizyon programına katıldıktan sonra yerli yersiz bazı tartışmaların olduğunu dile getiren Yılmaz, olayı bazı çevrelerin siyaseten kullanmak istediğini savundu. "Dinimizi trollerden öğrenecek değiliz." diyen Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Elhamdülillah Müslümanız. Dinimizi trollerden daha iyi bilen ve yaşayan insanız. Biz, trollerin ve din bezirganlarının uydurduğu dine değil Allah'ın indirdiği dine inanıyoruz. Bizim için din Allah'ın indirdiği dindir, kullanılan, siyasete malzeme edilen, çarpıtılan ve troller gözüyle bakılan bir din anlayışı asla değildir, olamaz. Ezan da bizimdir, din de bizimdir, dil de bizimdir, vatan da bizimdir, millet de bizimdir, yüce Atatürk de hepimizindir. Bu kutsal değerlerin birini diğerine karşı kullanmak, diğerini küçültmek amacıyla kullanmak yanlıştır ve biz bunun her zaman karşısında oluruz. Hepsi kutsaldır. 'Ezan, Türkçe de okunsun' demekle asla dine karşı olunmuş olmaz. Böyle bir şey olamaz. Bu çarpıtmanın kimler tarafından yapıldığını ve kullanıldığını biliyoruz." Kendisinin bu açıklamaları "Genel Başkan Yardımcılığından alındığı için söylediği" yönündeki iddiaları anımsatan Yılmaz, buna kargaların bile güleceğini ifade etti. Partide yanlış bulduğu şeyleri dile getirdiğini aktaran Yılmaz, partisiyle 15 Temmuz gecesinde başlayan sürece yaklaşım, 16 Nisan referandum öncesi ve sonraki gelişmelerin yönetim biçimi, terörle mücadele, CHP'nin muhalefet tarzı ve 24 Haziran gecesi ve akabinde yaşanan gelişmeler konusunda ayrı düştüğünü anlattı.