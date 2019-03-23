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TED'in kan bağışı kampanyası sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 12:06 | Son Güncelleme

Türk Eğitim Derneğinin "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor" kampanyasında 2 bin 500 kişi kan bağışında bulundu

Türk Eğitim Derneğinin (TED) ülke genelinde yürüttüğü "Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor" kampanyasına 2 bin 500 kişi katıldı.

Dernek'ten yapılan açıklamaya göre, Türk Eğitim Derneğinin, Türk Kızılay iş birliğiyle 3 aydır yürüttüğü kan bağışı kampanyası sonuçlandı.

TED Okullarında görevli öğretmen ve idari personel, TED Üniversitesi, TED Genel Merkezi, TED mezunları ve kampanyayı duyan gönüllülerin katıldığı kampanyayla 2 bin 500 bağış toplandı.

Gönüllüler, kök hücre bağışı da yaptı.

- "İki kurumun ana hedefi insana yardım, insana hayat sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, odağını eğitimin oluşturduğu sivil toplum kuruluşunun amacının, yetişkinlerin duyarlılığını öğrencilere ve toplumun her kesimine gösterebilmek olduğunu aktardı.

Pehlivanoğlu, "TED sadece eğitim değil, insanın olduğu her noktada vardır ve var olmaya devam edecektir. Kuruluş yılları birbirine eş olan bu iki kurumun ana hedefi ortaktır. İnsana yardım, insana hayat sunmak. Bu nedenle biz kan bağışı kampanyamızı yürütürken, 'Eğitime Can Verenler Şimdi de Kan Veriyor' dedik. İyi sonuçlar aldık. Devam edeceğiz. Duyarlılıkları ile kampanyaya katkı sunanlara teşekkürler." ifadelerini kullandı.

- "Bugün bağış alamadık deme şansımız yok"

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da her gün ülke genelindeki bin 300 hastaneye yaklaşık 9 bin ünite kan ulaştırmak zorunda olduklarını vurguladı.

Türk Kızılay'dan kan bekleyen hasta veya yaralılara, "Bugün kan bağışı alamadık" deme şanslarının bulunmadığını belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Her gün bu çalışmayı yeniden ve yeniden yapmak zorundayız. Üniversitelerimiz bizim çalışmalarımıza büyük destek veriyor. Geçen yıl 200 bin ünite kan bağışını üniversite öğrencilerinden aldık. TED ailesi de artık önemli kan bağışçılarımız arasındaki yerini aldı. Özellikle kış aylarında, kan bağışımızın düştüğü günlerde verdikleri destek için kendilerine teşekkür ediyoruz."

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