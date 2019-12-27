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  4. TED'in Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat'ta yapılacak

TED'in Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat'ta yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:36 | Son Güncelleme

TED'in Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneğinin (TED) başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursu'ndan faydalanmak isteyenlere yönelik sınavı, 22 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TED okullarının bulunduğu 33 il/ilçede yapılacak Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru süreci 23 Aralık'ta başladı. 7 Şubat 2020'ye kadar http://connected.ted.org.tr/Schoolarships üzerinden başvuruların yapılabileceği sınavda, maddi imkanları kısıtlı, akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim alacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

Tam Eğitim Bursu sınavı için başvuru koşulları şöyle:

"Sınava başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
2019-2020 öğretim yılında 4, 5 ve 8'inci sınıfa devam ediyor olması,
5 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin, 'Bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde' (2018-2019 öğretim yılına ait, haziran ayında alınan karnede), yıl sonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması, ailesinin aylık toplam gelirinin 4 bin 500 liradan düşük olması ve ekonomik koşulları itibarıyla maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor."

Türk Eğitim Derneğine bağlı okullarda öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuramıyor.

TED okulları tarafından Tam Eğitim Bursu Sınavı yapılacak 33 il/ilçe merkezi ve sınavın düzenleneceği okullar şunlar:

"TED Adana Koleji, TED Afyon Koleji, TED Alanya Koleji, TED Aliağa Koleji, TED Ankara Koleji, TED Antalya Koleji, TED Atakent Koleji, TED Atakent Koleji Bahçeşehir Kampüsü, TED Batman Koleji, TED Bodrum Koleji, TED Çorum Koleji, TED Diyarbakır Koleji, TED Ege Koleji, TED Elazığ Koleji, TED Eskişehir Koleji, TED Gaziantep Koleji, TED Hatay Koleji, TED Isparta Koleji, TED Karabük Koleji, TED Kayseri Koleji, TED Karadeniz Ereğli Kolej, TED Konya Koleji, TED Malatya Koleji, TED Mersin Koleji, TED Rönesans Koleji, TED Samsun Koleji, TED Sivas Koleji, TED Şanlıurfa Koleji, TED Trabzon Koleji, TED Zonguldak Koleji, TED Edirne Koleji, TED Sakarya Koleji, TED Van Koleji."

- Tam Eğitim Bursu

Türk Eğitim Derneğinin 2003-2004 öğrenim yılında başlattığı burs programıyla başarılı ancak ekonomik yetersizlikler yaşayan öğrenciler Tam Eğitim Bursu kapsamında okutuluyor. Tam Eğitim Bursu, burs desteği verilen öğrencilerin eğitim, servis, yemek, giyim, kitap-kırtasiye giderlerini ve harçlıklarını üniversite lisans eğitiminin sonuna kadar karşılıyor. Bursu alan öğrenciler, öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını Türk Eğitim Derneği okullarında sürdürüyor.

Dernek, 100. kuruluş yılı olan 2028'e kadar tam eğitim burslu öğrenci sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor.

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burs TED Türk Eğitim Derneği

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