TED'in Tam Eğitim Bursu Sınavı 22 Şubat'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Eğitim Derneğinin (TED) başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursu'ndan faydalanmak isteyenlere yönelik sınavı, 22 Şubat 2020'de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TED okullarının bulunduğu 33 il/ilçede yapılacak Tam Eğitim Bursu Sınavı için başvuru süreci 23 Aralık'ta başladı. 7 Şubat 2020'ye kadar http://connected.ted.org.tr/Schoolarships üzerinden başvuruların yapılabileceği sınavda, maddi imkanları kısıtlı, akademik olarak başarılı 152 öğrenci ortaokuldan başlayarak Tam Eğitim Bursu kapsamında eğitim alacak.

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücreti, kitap-kırtasiye, okul kıyafeti giderleri, yemek-servis ücretleri ve yatılı eğitim alması halinde pansiyon giderleri burs kapsamında karşılanacak. Öğrencilere cep harçlığı da verilecek.

Tam Eğitim Bursu sınavı için başvuru koşulları şöyle:

"Sınava başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

2019-2020 öğretim yılında 4, 5 ve 8'inci sınıfa devam ediyor olması,

5 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin, 'Bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinde' (2018-2019 öğretim yılına ait, haziran ayında alınan karnede), yıl sonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması, ailesinin aylık toplam gelirinin 4 bin 500 liradan düşük olması ve ekonomik koşulları itibarıyla maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekiyor."