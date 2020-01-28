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Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Kıyamet filmleri gerçek olabilir! Bir uzman, Dünya'ya tehlikeli büyüklükte bir asteroidin çarpma olasılığının sanıldığından yüksek olduğunu iddia etti.

Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

Daha önce Dünya'ya çarpacağı tespit edilememiş cisimleri hatırlatan uzman, bilinmeyen bir cismin bilinen cisimlerden daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

NASA, Dünya'ya yakın bir noktada bulunan gök cisimlerini tespit etmede yüzde 90 oranında bir başarıya sahip. Bu da demek oluyor ki yüzde 10 oranında bir hata payı mevcut. Bu nedenle tehlikeli büyüklükteki bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığını tartışmak yersiz olmayabilir.

Webtekno'da yer alan habere göre büyük bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı, aslında bir hayli düşük. NASA, her yıl gezegenimize kısmi zarar verebilecek bir gök taşının 300 binde 1 ihtimalle Dünya’ya çarpabileceğini düşünüyor. İhtimal ne kadar düşük olsa da çarpışma olayı imkânsız değil.

2013 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentine düşen 20 metre uzunluğa sahip bir gök taşı, çevredeki binaların camlarını paramparça etmiş, binden fazla insanın yaralanmasına neden olmuştu. Bu olayın gerçekleşeceği bilim insanları tarafından önceden tespit edilememişti. Bu da bir gök taşının bilim dünyasına yine sürpriz yaparak büyük bir faciaya neden olabileceğine dair korkuları hayli artırdı.

'ENİNDE SONUNDA ÇARPIŞMA OLACAK'

Dave McKee adındaki bir uzman, Bennu ve Apothis gibi bilinen asteroidlerden değil, henüz tespit edilememiş bir cisimden korkulması gerektiğini söyledi. Chelyabinsk’e düşen gök taşının Dünya’ya çarpmadan önce tespit edilememiş olmasını hatırlatan McKee, Quora sitesinde yaptığı açıklamada belirlenememiş bir cismin Dünya’ya çarpma olasılığının belirlenmiş bir cismin Dünya’ya çarpma olasılığından daha yüksek olduğunu ifade etti.

NASA destekli Catalina Sky Survey projesinde yer alan araştırmacı Greg Leonard, “Bir asteroidin Dünya’ya çarpması nedeniyle ölme ihtimalimin, bir yıldırım çarpması nedeniyle ölme ihtimalimden daha düşük olduğunu biliyorum” açıklamasında bulundu ve ekledi:

“Ancak bir şey yapmazsak eninde sonunda kesinlikle bir asteroidin Dünya’ya çarpacağını da biliyorum. Bu yüzden bir şeyler yapma gereği hissediyorum.”

NASA, gök cisimlerinin oluşturduğu riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş, 2018 yılında OSIRIS-Rex adındaki uzay aracıyla iniş gerçekleştirdiği Bennu adlı asteroidi araştırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
asteroid DÜNYAYA ÇARPMA tehlike göktaşı

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