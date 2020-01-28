Tedirgin bekleyiş: Dünyaya çarpabilir!

Daha önce Dünya'ya çarpacağı tespit edilememiş cisimleri hatırlatan uzman, bilinmeyen bir cismin bilinen cisimlerden daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı.

NASA, Dünya'ya yakın bir noktada bulunan gök cisimlerini tespit etmede yüzde 90 oranında bir başarıya sahip. Bu da demek oluyor ki yüzde 10 oranında bir hata payı mevcut. Bu nedenle tehlikeli büyüklükteki bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığını tartışmak yersiz olmayabilir.

Webtekno'da yer alan habere göre büyük bir asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığı, aslında bir hayli düşük. NASA, her yıl gezegenimize kısmi zarar verebilecek bir gök taşının 300 binde 1 ihtimalle Dünya’ya çarpabileceğini düşünüyor. İhtimal ne kadar düşük olsa da çarpışma olayı imkânsız değil.

2013 yılında Rusya’nın Chelyabinsk kentine düşen 20 metre uzunluğa sahip bir gök taşı, çevredeki binaların camlarını paramparça etmiş, binden fazla insanın yaralanmasına neden olmuştu. Bu olayın gerçekleşeceği bilim insanları tarafından önceden tespit edilememişti. Bu da bir gök taşının bilim dünyasına yine sürpriz yaparak büyük bir faciaya neden olabileceğine dair korkuları hayli artırdı.