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  4. Tedirgin eden görüntü! Ankara Çayı, kırmızıya boyandı

Tedirgin eden görüntü! Ankara Çayı, kırmızıya boyandı

10.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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Tedirgin eden görüntü! Ankara Çayı, kırmızıya boyandı

Ankara Çayı'nın bir süre kırmızı renkte akması vatandaşları tedirgin etti. Görevliler sudan numune alarak inceleme başlattı.

Sakarya Nehri'nin uzantısı olarak Ankara'nın doğusundan başlayıp, şehir merkezine kadar uzanan Ankara Çayı'nın dün birkaç saat kırmızı renge dönmesi vatandaşları tedirgin etti.

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Cep telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlar, görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

İncelemeyle ilgili durum tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DHA

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