TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR 2022? İlave Tediye ödemeleri ne zaman, Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Tediye ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Tediye ödemeleri ne kadar 2022? İlave Tediye ödemeleri ne zaman, Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı? Bakan Bilgin tarafından yapılan son dakika açıklaması ve detaylar haberimizde...

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı.

Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022 tarihinde diğer yarısının ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesini; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir denildi.

TEDİYE ÖDEMELERİ KURBAN BAYRAMI^NDAN ÖNCE YATACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Haziran 2022 Cuma günü yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." ifadelerini kullandı.

Böylelikle Resmi Gazete’de yayımlanan kamuda çalışan işçilere 2022 yılı ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da, diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.



