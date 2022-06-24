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TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ 2022! İlave Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tediye ödemeleri ne kadar?

24.06.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tediye ödemeleri tarihleri ve konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Ödemelerin birinci yarısı gelecek ay belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki İlave Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tediye ödemeleri ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ 2022! İlave Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tediye ödemeleri ne kadar?

Tediye ödemeleri tarihleri, 24 Haziran 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları merak konusu oldu. Peki İlave Tediye ödemeleri ne kadar? Tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri yayımlandı.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022 tarihinde diğer yarısının ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesini; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir denildi.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 15 Şubat 2022 Salı

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Şubat 2022 Cumartesi

Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

BAKAN BİLGİN'DEN 'TEDİYE ÖDEMELERİ' AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 Haziran 2022 Cuma günü yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." ifadelerini kullandı.

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