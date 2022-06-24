HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ 2022! İlave Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemeleri ne kadar, kaç TL?

TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ 2022! İlave Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemeleri ne kadar, kaç TL?

24.06.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tediye ödemeleri tarihleri ve konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Ödemelerin birinci yarısı gelecek ay belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki İlave Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemeleri ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ 2022! İlave Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Tediye ödemeleri tarihleri, 24 Haziran 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın detayları merak konusu oldu. Peki İlave Tediye ödemeleri ne kadar? Tediye ödemeleri ne zaman ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...

Evde bakım maaşı yatan iller 16 Şubat 2022 Çarşamba listesi!

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri yayımlandı.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 9 Şubat 2022 Çarşamba

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022 tarihinde diğer yarısının ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesini; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir denildi.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 15 Şubat 2022 Salı

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Şubat 2022 Pazartesi

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 12 Şubat 2022 Cumartesi

Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.

Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? 11 Şubat 2022 Cuma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! Kaza sonrası aracını kontrol eden TIR şoförü, otobüsün altında kalarak öldüKorkunç! Kaza sonrası aracını kontrol eden TIR şoförü, otobüsün altında kalarak öldü
"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına bordroyla yanıt"25 bin lira alan aile hekimi yok" iddiasına bordroyla yanıt
Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarıUstaosmanoğlu'nun cenazesi için uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

Marmaris'teki yangında çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

Marmaris'teki yangında çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Küçücük bebeği engerek yılanı soktu! Ağlamaya başlayınca...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...

Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...

Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

Kocası daha fazla dayanamadı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.