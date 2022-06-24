TEDİYE ÖDEMELERİ TARİHLERİ 2022! İlave Tediye ödemeleri ne zaman, tediye ödemeleri ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tediye ödemeleri tarihleri, 24 Haziran 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki İlave Tediye ödemeleri ne kadar, ne zaman ödenecek? Ayrıntılar haberimizde...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Tediye ödemeleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022 tarihinde diğer yarısının ise 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesini; Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir denildi.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kamu ve taşeron işçilerinden kadrolu olanlara genellikle yılda 2 kere olmak üzere yapılan tediye ödemeleri için bu yıl iki tarih belirlendi. Tediye ödemeleri yapılırken günlük brüt kazanç üzerinden 52 günlük bir hesaplama yapılmaktadır.

Tediye ödeme tarihleri belli olduktan sonra işçiler alacakları tediye miktarını hesaplamaya çalışmaya başladı.

Tediye miktarını hesaplamak için bazı uygulamalar ya da formüller bulunuyor. Bu hesaplamalar yapıldığında asgari ücretli bir çalışanın kesintiler de çıkarıldıktan sonra net 3646 Türk lirası tediye alacağı görülmektedir.



