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Tefeci çetesinin lideri ’Hanımağa’ tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 21:16 | Son Güncelleme

Mersin’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı.

Mersin’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 3’ü tutuklandı. ’Hanımağa’ lakaplı kadının da tutuklandığı operasyonda, 3 kişi adli kontrol kararıyla, 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, başını ’Hanımağa’ lakaplı T.T. isimli kadının çektiği tefecileri belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3’ü kadın 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 adet başka şahıslara imzalatılmış senet, şahıslara verilen paraların not alındığı ajanda, mavi kutu içerisinde T.T.’nin fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde ’Hanımağa’ yazısı bulunan plaket ele geçirildi.
Bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan aralarında T.T’nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 kişi de emniyetteki ifadelerinin ardından bırakıldı.

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