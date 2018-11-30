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Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 12:33 | Son Güncelleme

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis, 'tefecilik ve yağma' iddiasıyla aralarında muhtar, cami imamı, okul müdürü ve esnafın da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı örgüt kurarak tehditle yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, toplanan deliller kapsamında bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda muhtar N.G., cami imamı H.G., okul müdürü C.B. ile esnaf M.Ş.D., Y.K., A.K., H.A., M.D. ve O.S. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TAPU, ÇEK-SENET, KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, 47 başka kişilere ait tapu, 15 çek-senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi ile 9 cep telefonu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

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adana Tefeci İmam okul müdürü muhtar

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Kapatın artık şu şer yuvası diyaneti nedir lan bu imamlardan çektiğimiz
Çakallar birde haram vaazı verirler
örnek olması gerrken 3 hayvan
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