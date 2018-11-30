Tefeci operasyonu! Muhtar, imam ve okul müdürü gözaltında

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı örgüt kurarak tehditle yağma ve tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis, toplanan deliller kapsamında bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda muhtar N.G., cami imamı H.G., okul müdürü C.B. ile esnaf M.Ş.D., Y.K., A.K., H.A., M.D. ve O.S. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TAPU, ÇEK-SENET, KREDİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, 47 başka kişilere ait tapu, 15 çek-senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi ile 9 cep telefonu ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

