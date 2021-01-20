Tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1 gün önce düzenlenen tefeci operasyonunda yakalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelileri çıkarıldığı mahkemece sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 19 Ocak Salı günü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların adreslerinde, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ile tapu ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkma yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

