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  4. Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:37 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde şafak operasyonuyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 2, Kozan ilçesinde 19 ev ve 10 iş yeri olmak üzere toplamda 31 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde şafak operasyonuyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde 2, Kozan ilçesinde 19 ev ve 10 iş yeri olmak üzere toplamda 31 ayrı adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Kozan Adliyesine getirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, bazı zanlıların yakınları gazetecilere saldırdı.
Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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