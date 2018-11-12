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Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

Rusya'da bir tefeci, parasını alamadığı borçlusunun kızının fotoğraflarını montajlayarak müstehcen sitelere gönderdi. Açık fotoğraflarının sitelere ve arkadaşlarına gönderildiğini öğrenen genç kız, sinir krizi geçirdi.

Tefeciden çirkin intikam! Kızının çıplak fotoğraflarını...

Rusya'da bir tefeci, borç para verdiği kişiden alacağını tahsil edemeyince farklı bir yola başvurdu. Tefeci, borçlunun kızının bir fotoğrafını üzerinde değişiklik yaparak, müstehcen sitelerde yayınladı.

GENÇ KIZIN FOTOĞRAFLARINI DEĞİŞTİRDİ

Rusya'da yaşayan bir tefeci, alacağını ödemeyen bir adamdan, kızının fotoğraflarıyla intikam aldı. Tefeci, alacaklısının kızının fotoğraflarını, üzerinde değişiklik yaparak müstehcen sitelerde ve kızın arkadaşlarına gönderdi.Genç kız, arkadaşlarının kendisini arayıp durumu söylemesi üzerine sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Olaya tepki gösteren genç kızın baba annesi, oğlunun borç aldığı parayı geri ödemeyerek yanlış yaptığını, ancak tefecinin böyle bir olay için torununu kullanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

MONTAJLI GÖRÜNTÜLERİ GÖNDERDİ

Tefeci adam, genç kızın fotoğraflarını, cinsel ilişki sırasında çekilmiş fotoğraflar haline getirdi. Daha sonra genç kızın babasına, "Eğer parayı ödersen fotoğrafları kaldırtacağım, senden ve kızından özür dileyeceğim", genç kıza ise "Durumun ne kadar ciddi olduğunun farkındasın umarım senin ve ailenin hayatı tehlikededir, bunların tek sorumlusu babandır." mesajı attı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Rusya Tefeci çıplak fotoğraf

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