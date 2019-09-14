Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı

Tefecilik yöntemiyle insanları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıran 10 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün tefecilik yöntemiyle yüksek faizle insanları borçlandırıp, borcunu ödeyemeyen insanları da tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattırdıkları yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler Adana merkezli İstanbul, Kocaeli ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplamda 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan operasyonda, 4 tabanca, 5 şarjör, 235 fişek ve 1 milyon 107 bin TL’lik 82 adet senet ele geçirildi. Firar 7 kişinin aranması sürüyor.

