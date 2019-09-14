HABER

Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Tefecilik yöntemiyle insanları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıran 10 kişi yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün tefecilik yöntemiyle yüksek faizle insanları borçlandırıp, borcunu ödeyemeyen insanları da tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattırdıkları yönünde ihbar aldı.

Tefecilere Adana merkezli operasyon: 10 gözaltı

Tefecilik yöntemiyle insanları tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattıran 10 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün tefecilik yöntemiyle yüksek faizle insanları borçlandırıp, borcunu ödeyemeyen insanları da tehdit ve darp ederek zorla senet imzalattırdıkları yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler Adana merkezli İstanbul, Kocaeli ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplamda 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan operasyonda, 4 tabanca, 5 şarjör, 235 fişek ve 1 milyon 107 bin TL’lik 82 adet senet ele geçirildi. Firar 7 kişinin aranması sürüyor.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldüYıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Trump'tan Sisi'ye: Benim en favori diktatörüm nerede?

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu! O süre 45 dakikaya iniyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.