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Tefecilere ’hanımağa’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

Mersin’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 3’ü kadın 12 kişi gözaltına alındı. ’Hanımağa’ lakaplı kadının kutusundan 7 senet ele geçirilirken, para verilen kişilerin de yazılı olduğu ajanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda uzun süredir teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, başını ’Hanımağa’ lakaplı T.T. isimli kadının çektiği tefecileri belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3’ü kadın 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 adet başka şahıslara imzalatılmış senet, şahıslara verilen paraların not alındığı ajanda, mavi kutu içerisinde T.T.’nin fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde ’Hanımağa’ yazısı bulunan plaket ele geçirildi. T.T.’nin tabancanın ucunu genişlettiği ve bilye atar şekline getirdiği, bu silahla da karşı şahısları tehdit ettiğini öğrenildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından 1’i kadın 6 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer 6 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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