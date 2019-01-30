Tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan avukat ve 9 zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa’da yanında çalışan 9 kişiyle tefecilik yaptığı iddia edilen avukat ve diğer zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 zanlı ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa Barosuna kayıtlı avukat H.K’ye suç örgütü kurduğu iddiasıyla operasyon düzenledi. H.K. ve beraberinde çalışan 10 kişiye yönelik yapılan operasyonda avukatlık bürosunun da aralarında bulunduğu çok sayıda adreste aramalar yapıldı. Operasyonda avukat H.K’yle birlikte toplam 10 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve 2 tane operasyonel balistik yelek ele geçirildi.

Zanlıların vatandaşlardan toplamda 1,5 milyon haksız kazanç elde ettiği, silahla kasten adam yaraladığı, yağma, suç üstlenme, tehdit, şantaj gibi suçlara karıştığı iddia edildi. Gözaltına alınan şahıslar ilk ifadeleri için emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. 10 kişinin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

