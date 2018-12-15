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Tefecilik operasyonlarında 196 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında tefecilere yönelik operasyonların geçen yıla oranla yüzde 48 arttığını, bu operasyonlarda 1697 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan da 196'sının tutuklandığını açıkladı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, 2018 yılında tefecilere yönelik operasyonların geçen yıla oranla yüzde 48 arttığını, bu operasyonlarda 1697 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan da 196'sının tutuklandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'güvenlik güçlerinin vatandaşların kazanımlarına göz diken' tefecilere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "2018’de güvenlik güçlerince, 668 tefecilik olayına müdahale edilirken, bu olaylarda 1697 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 196’sı tutukladı. 2017 yılında ise 1112 kişi gözaltına alınmış, bunların 68’i tutuklanmıştı" denildi.
Vatandaşları mağdur eden tefecilere yönelik yürütülen operasyonların, geçen yıla oranla yüzde 48 arttığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
"Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile birlikte, tefecilik suçunun önlenebilmesi için ihbarlar harici, tefecilik tespitine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Özellikle modern tefecilik olarak tabir edilen 'Pos Tefecilerine' yönelik gerekli önlemler alınması için İl Emniyet KOM Birimleri'nce çok sayıda soruşturma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 'İkinci 100 Günlük Eylem Planın'da suç işlemek için örgüt kurma, yönetme ve tefecilik gibi suçların yaptırımlarına yönelik yapılacak çalışma sayesinde, bu suçlarla daha etkin mücadele edilecek."

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