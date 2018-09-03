Tefecilik operasyonunda 11 kişiye gözaltı

Latif SANSÜR/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da tefecilik yaptıkları, borçlandırdıkları kişilere ölüm tehdidiyle boş senet imzalattıkları öne sürülen şebekeye yönelik polisin düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da tefecilik yaptığı belirtilen şebekeye yönelik olarak polis tarafından geçen 19 Haziran'da teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası zanlıların Aydın il ve ilçelerinde vatandaşlara faizle para verdiği; baskı, tehdit, cebir, darp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ölümle tehdit ve zorla boş senet imzalatma suçlarını işledikleri belirlendi. Cuma günü harekete geçen ekipler, 8 eve baskın yaptı. Aydın'da 4, Kuşadası ilçesi ile İzmir'de 7 kişi olmak üzere toplam 11 zanlı gözaltına alındı. Tüm zanlılar Aydın'a getirildi. Baskında evde yapılan aramalarda 2 tabanca şarjörü ve 25 fişek, iki senet fotokopisi ele geçirildiği belirtildi. Zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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