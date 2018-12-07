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Tefecilik suçlamasıyla yargılanan 5 kişi serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 kişi serbest kaldı.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de bir inşaat şirketi üzerinden tefecilik yaparak, Maliye'yi ve vatandaşları zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 kişi serbest kaldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran 15'e yakın vatandaş, kendilerinin tefecilik yöntemiyle dolandırıldıklarını, konut satışı altında çek ve senet alındığını veya satın aldıkları evlerin ipotek yapıldığını ileri sürülmesi üzerine tefecilik yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan D.Y.Y., F.Y., İ.O., İ.D. ve N.İ. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı. Tefecilik suçlamasıyla yakalanan 5 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda senet ve çek ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

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