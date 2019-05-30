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Tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e yükseldi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3’e yükseldi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler 3’erli gruplar halinde birer gün arayla uyuşturucu ve tefecilik suçlamalarıyla Bozüyük adliyesinde hakim karşısına çıkarıldı. Dünkü ilk mahkeme sonrasında bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer taraftan bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilerek tefecilik suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.S. ve S.B. tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Böylece operasyon kapsamındaki tutuklu sayısı da 3’e yükselmiş oldu. Şüphelilerden S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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