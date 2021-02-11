Tefecilik yapan 3 kişi kıskıvrak yakalandı

Kırklareli’nde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 kişi Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde E.D, B.D. ve A.T isimli şahısların tefecilik yaptığı iddiası üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şahıslara ait evlerde yapılan araştırmada 22 bin 800 lira para, 19 sentetik uyuşturucu hap, av tüfeği, 26 senet, 2 aracın rehin verildiğine dair noter belgesi, borçlu kişiye ait banka kartı, ruhsatsız silah, borç tutanakları, 88 boş senet ile borç miktarlarının yazıldığı defter ele geçirildi.



