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Tefecilik yaptığı iddia edilen avukata ev hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 09:38 | Son Güncelleme

BURSA'da tefecilik yapmakla suçlanan, aralarında avukat Hakan Kaygısız'ın da bulunduğu 5’i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tefecilik yaptığı iddia edilen avukata ev hapsi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da tefecilik yapmakla suçlanan, aralarında avukat Hakan Kaygısız'ın da bulunduğu 5’i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan avukat Hakan Kaygısız için ev hapsi kararı verdi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ocak ayında Bursa Barosu'na kayıtlı avukat Hakan Kaygısız'ın yanında çalışanlarla birlikte tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcı gözetiminde evl ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, Hakan Kaygısız'ın avukatlık bürosu da dahil olmak üzere 2 operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 2'si ruhsatsız 5 tabanca, 960 tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerin 'tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme' gibi suçlara karıştığı ileri sürüldü. Aralarında avukat Kaygısız'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, şikayetçilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği iddia edildi.
AVUKATA EV HAPSİ VERİLDİ
Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklar hakkında 'dolandırıcılık, yağma, ateşli yaralama, tefecilik' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 6 saat süren mahkeme sonunda tutuklu sanıklardan avukat Hakan Kaygısız'a ev hapsi verilirken, ağabeyi İbrahim Kaygısız ile İbrahim Kıvanç adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Volkan Görçekli ile Hünkar Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Tefecilik yaptığı iddia edilen avukata ev hapsi

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