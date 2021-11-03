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Tefecilik yöntemi ile haksız kazanç elde eden şebekeye şafak operasyonu!

03.11.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 165 kişiyi tefecilik yöntemiyle mağdur ederek 5 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde eden 18 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, gözaltı kararı sonrası şafak vakti operasyonu ile yakalandı.

Tefecilik yöntemi ile haksız kazanç elde eden şebekeye şafak operasyonu!

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı.

165 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER

Yapılan çalışmada 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 18 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Şafak vakti 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

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