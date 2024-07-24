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Tefecilikle 1 milyon 200 TL'lik malvarlığı! Balıkesir'de düğmeye basıldı, hepsine el kondu

24.07.2024 07:58
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Balıkesir'de Kuyu-12 operasyonu düzenlendi. Elebaşılığını Cemil Ay ve Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda suçtan ele geçirilen malvarlığının değeri dudak uçuklattı.

Tefecilikle 1 milyon 200 TL'lik malvarlığı! Balıkesir'de düğmeye basıldı, hepsine el kondu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kuyu-12 operasyonunun ayrıntılarını duyurdu. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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ELEBAŞLARI DAHİL 43 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, elebaşılığını Cemil Ay ile Ali Ay'ın yaptığı tefeci organize suç örgütünün çökertildiği bilgisini verdi.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında aralarında elebaşıların da olduğu 43 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 27'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiğini kaydetti.

Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğu bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine, çetelere ve tefecilere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"1 MİLYAR 200 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Şüphelilerin yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alış verişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işlediklerini anlatan Yerlikaya, suçtan elde edilen gelirlerin otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespitine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalarla av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altının da ele geçirildiğini aktardı.

"Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli yakalandı. 27’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tefeci
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