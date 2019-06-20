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Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:14 | Son Güncelleme

Samsun’da borcunu ödemek için telefon açarak balkona çağırdığı gence tüfekle ateş açarak öldüren şahsın tefeciye olan borcunu ödemek için para karşılığında yaralamak amacıyla ateş açtığı ortaya çıktı.

Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemiş

Samsun’da borcunu ödemek için telefon açarak balkona çağırdığı gence tüfekle ateş açarak öldüren şahsın tefeciye olan borcunu ödemek için para karşılığında yaralamak amacıyla ateş açtığı ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan katil zanlısı ile kendisine yardım istediği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 3 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüfekle ateş açarak Çağlar İnan’ı öldüren İbrahim K. (27) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim oldu. İbrahim K.’nin tefeciye olan borcunu ödemek için para karşılığı Çağlar İnan’a tüfekle ateş açarak vurduğu ortaya çıktı. Daha önce sabıkasının bulunmadığı öğrenilen İbrahim K.’nin öldürmek kastı olmadan ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Olayla ilgili İbrahim K.’nin ölen Çağlar İnan’a 600 lira borcu olduğu, borcunu ödeyeceğini söyleyerek telefon açtığı ve evin önüne çağırdığı, daha önce silahla yaralama olayına karışan Çağlar İnan’ın korkusundan evin önüne çıkamayınca balkona çıktığı an silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri İbrahim K.’ye yardım ettiği iddia edilen S.Y. (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İbranim K. ile S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemiş

Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemiş

Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işlemiş

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