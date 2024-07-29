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  4. Teflon gribine dikkat! Herkesin yaptığı hatayla ortaya çıkıyor... Alzheimer, demans ve kanser riskini artırıyor

Teflon gribine dikkat! Herkesin yaptığı hatayla ortaya çıkıyor... Alzheimer, demans ve kanser riskini artırıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.07.2024 08:06
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Teflon tava ve tencereler mutfaklarda yapışmaması sebebiyle tercih sebebi. Yapılan araştırmaya göre yiyeceği koymadan teflon tavayı tek başına ısıtmaksa çok tehlikeli. Öksürük, nefes darlığı ve halsizliğe sebep oluyor. Üstelik sadece bu da değil. Kanser ve demans hastalıklarına da davetiye çıkarıyor.

Teflon gribine dikkat! Herkesin yaptığı hatayla ortaya çıkıyor... Alzheimer, demans ve kanser riskini artırıyor

Teflon sadece çizildiğinde tehlikeli olmuyor. Tüm bu ürkütücü hastalık ve semptomlar teflonu boşken ısıtınca ortaya çıkıyor. Teflon gribi denilen bu durum bu şekilde ortaya çıkıyor. Adı her ne kadar grip olsa da , soğuk algınlığı gibi başlayan belirtiler tahmin edemeyeceğiniz hastalıklara dönüşebiliyor. Teflon gibi zehirli gazların solunmasıyla ortaya çıkıyor. Bu nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Eğer dikkatli olunmazsa kansere kadar gidebilen durumlara sebebiyet veriyor.

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KANSER, ALZHEİMER VE DEMANS RİSKİ

teflon tava

Teflon tavanın yanlış kullanımının sebep verdiği hastalıklara dair Atv Ana Haber'e konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdullah Kansu, "Hastalar, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrısı gibi şikayetlerle gelebiliyor. Özellikle nörolojik hastalıklar açısından, Alzheimer, demans gibi tabloların da ortaya çıktığını biliyoruz. Hastalar yine öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrısı gibi şikayetlerle gelebiliyor. Teflonun yanlış kullanımı uzun süre ısıya maruz bırakılmasıyla biz bu şikayetleri görebiliyoruz. Hematolojik kanserlerle ilgili etkileri ortaya çıktığı biliniyor." ifadelerine yer verdi.

TEFLON TAVALARI BOŞKEN ISITMAYIN

elbasan tava

'Bir tarafta sebzelerimi doğrayayım, diğer tarafta ocağımın altını açayım tavam ısınsın' diyorsanız çok büyük bir yanlış içerisindesiniz. İşte bu olay teflon gribine neden oluyor.

Peki, bu hastalığa yakalanmamak için teflonu nasıl kullanmamız gerekiyor? Teflonun doğru kullanımını adım adım anlatan Gıda Mühendisi Samet Şahin, "Tavamızı ocağa koyduktan sonra sıvı yağımızı veya tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. Daha sonra koymak istediğimiz ürünleri koyuyoruz. Yani yüksek ısıya ulaşmasını beklememize gerek yok. Hatta beklemememiz daha sağlıklı." dedi.

Yemek yaparken pencere veya aspiratörü açık bırakmak da hayat kurtaran bir tedbir.

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