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Teğmen, beylik tabancasıyla intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 08:32 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde, bunalıma girdiği öne sürelen Teğmen İhsan D. (27), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, bunalıma girdiği öne sürelen Teğmen İhsan D. (27), tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.
Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığı'nda görevli Teğmen İhsan D. dün gündüz saatlerinde intihar girişiminde bulundu. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen İhsan D., beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine çağırılan ambulansla Teğmen İhsan D., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Teğmen İhsan D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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