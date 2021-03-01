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Teğmen Bulut son yolculuğuna uğurlandı

01.03.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut için Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut için Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Teğmen Bulut dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut için Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Teğmen Musa Bulut’un cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Ulus ilçesine bağlı Kumluca Beldesine getirildi. Pazaryerinde düzenlenen cenaze töreni öncesi Teğmen Musa Bulut’un annesi Saniye Bulut, “Yavrucuğum mekanın cennet olsun, 2 tane evlat verdim ben, ben nasıl dayanayım yavrum. Vatanımız sağ olsun, Allah onlardan bin kere razı olsun” diyerek feryat etti.
Teğmen Musa Bulut’u eşi ve çocukları da tabuta sarılırken gözyaşlarına hakim olamadılar. Öğle namazının ardından kapalı pazaryerinde kılınan cenaze namazına, Bartın Valisi Sinan Güner, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkanı Tuğgeneral Alper Sır, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fahri Semiz, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Abdülcelil Çakar’ın kıldırdığı cenaze namazının sonrasında askeri manga tarafından cenaze arabasına alınan Teğmen Musa Bulut’un naaşı Konuklu köyündeki aile kabristanına defnedildi. Teğmen Musa Bulut’un ablası Sultan Eriş, eşi ve çocuğu ile birlikte 3 yıl önce Ankara Kızılcahamam’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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