Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti: 'Bizler Atatürk’ün önce sıra sonra silah arkadaşı olduk'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek yemin eden ve TSK’dan ihraçları istenen teğmenler Yüksek Disiplin Kurulu’nda dün sözlü savunma yaptı. Aralarında dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun da bulunduğu 5 teğmen, 3 komutan savunmalarını fotoğraf ve videolar ile destekledi. Gerekçeli karar 10 gün içinde açıklanacak.

EROĞLU’NUN İFADESİ

Teğmen Eroğlu’nun yazılı ifadesi ise sosyal medyaya yansıdı. Eroğlu ifadesinde, Kesinlikle disiplinsizlik gibi bir amacım yoktur. Harp Okulu safahatım incelendiğinde Harbiye’ye yakışır bir asker olduğumu düşünüyorum. Yapılan bu eylemde kesinlikle derinden bağlı olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tartışmaya açmak, itibarını zedelemek, ayrıştırıcı bir tavır takınmak gibi amacım yoktur, olamaz” dedi.

“ATATÜRK’ÜN ÖNCE SIRA ARKADAŞI SONRA SİLAH ARKADAŞI OLDUK”

Teğmenler ve avukatları, saat 13.35’te Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na geldi. 10 avukat arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yer aldı. Teğmenler ve avukatları, okunan yemin metninde suç unsuru olmadığını disiplinsizlik de yapılmadığını belirtti. Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında yemin törenindeki tabur ve bölük komutanları subaylar da savunma verdi.

Bu arada Teğmen Ebru Eroğlu’nun yakınlarına mesajı da ortaya çıktı. Sözcü gazetesinin yayınladığı mesaj ise şu şekilde:

“Bugün sonuç ne olursa olsun bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk’ün önce sıra arkadaşı sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz, şüphesiz.”

KARAR 10 GÜN İÇİNDE

Yüksek Disiplin Kurulu kararını 10 gün içinde verecek. Teğmenler hakkında ya ihraç ya da ‘’Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasına yer olmadığı’’ kararı verilecek. İhraç kararı verilirse teğmenler dava açıp geri dönmeyi isteyecek.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır