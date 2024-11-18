Teğmen Ebru Eroğlu'na ağza alınmayacak küfürler! İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Kılıçlı yemin töreniyle ses getiren genç teğmenler bir kez daha gündemde. Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde teğmenler, Ebru Eroğlu öncülüğünde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atmış ve kılıçlarını çekip ant içmişlerdi. Şimdi aralarında Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu’nun da bulunduğu iki teğmenin ihracının istendiği iddiası konuşuluyor.

"ŞİMDİLİK İKİ TEĞMENE"

Söz konusu iddiayı tv100 canlı yayınında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da dile getirmiş, "Programa çıkmadan bir saat önce şimdilik iki teğmene, alay kıdemlisi ve birinci olan kadın teğmene Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerine dair evrak verilmiş. Emekli karacı arkadaşlardan ve bir haber sitesinden öğrendim" demişti.

MSB: GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR, GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından yapılan açıklamada, olayın her yönüyle incelendiği, yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağı belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI TEMİN EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayla ilgili "Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz” diye konuşmuştu.

TEĞMEN EROĞLU'NA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Teğmenlerin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi tartışmaları yeniden alevlendirirken teğmen Ebru Eroğlu'na edilen çirkin ve ağır hakaretler ise olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

SUÇ GÖRÜLMEDİ!

Sosyal medyada bir kişi, teğmen Ebru Eroğlu'nun fotoğrafının altına “Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.” şeklinde yorum yaparak skandala imza attı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre; savcı bu paylaşımda bir suç görmedi.

İFADE HÜRRİYETİ SAYILDI: "ADINI YAZMAMIŞ SONUÇTA"

Küfrü eden şahısla ilgili 21 Ekim'de 'kovuşturmaya yer yok' kararı veren savcı iddiaya göre küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.

KARAR GÜNÜNE GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Teğmenler hakkında verilecek karar için gözler 25 Kasım'da. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler olayla ilgili konuşurken "Toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" demişti.

TEĞMENLERİN SES GETİREN YEMİNİ

Kara Harp Oklu mezuniyet töreni kapsamında Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sırasında teğmenler kılıçlı yemin töreni düzenlemişti. Dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attıktan sonra toplanıp kılıçlarını çeken genç teğmenler şu ifadelerle ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır