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  4. Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi

Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 23:31 | Son Güncelleme

Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi Tokat'taki ailesine verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen patlamada şehit düşen 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in şehadet haberi, Tokat'taki ailesine verildi.

Şehidin Mahmutpaşa Mahallesi'nde yaşayan annesi Nevriye Bilir'e şehadet haberini, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ayhan Ocak, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ile diğer ilgililer verdi.

Şehidin evinin balkonuna ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Bilir'in 3 kardeşi bulunduğu, 6 ay önce babası Bahattin Bilir'i kaybettiği, son olarak 2 ay önce babası için okutulan mevlit dolayısıyla Tokat'a geldiği öğrenildi.

Sibel Bilir ile evli olan şehit Sinan Bilir'in naaşının yarın Tokat'ta defnedilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sinan Bilir şehit Tokat

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