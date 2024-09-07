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'Teğmenler' açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Eski AK Partili Mücahit Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

07.09.2024 23:11
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Teğmenlerin yemin töreni tartışmaları da beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un yaptığı paylaşım, eski AK Partili isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklaması sonrasında eski AK Partili isim Mücahit Birinci, Yiğit Bulut'u istifaya çağırdı.

'Teğmenler' açıklaması tartışmaya yol açmıştı! Eski AK Partili Mücahit Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı

Teğmenlerin tartışmalara yol açan yemin töreni sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut bir paylaşım yapmıştı. Bulut paylaşımında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını alıntılayarak "'Teğmenler' ve 'yemin töreni' ile ilgili Ömer Çelik ne diyorsa odur! Çer çöp’ün dışlanmışların, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ arasında fitne çıkarma çabası nafiledir! Hangi partiden olursa olsun kripto fetöcülerin fitne çıkarma çabasına karşı dikkatli olalım!!" dedi.

METİNER İLE BULUT ARASINDA TARTIŞMA

Bu açıklama bazı eski AK Partililerin tepkisini çekmişti. Mehmet Metiner ile Bulut arasında sosyal medyada tartışma yaşanmıştı.

AK Parti’de ‘teğmen’ tartışması! Yiğit Bulut "Çer çöpler" dedi, ortalık karıştı... AK Parti’de ‘teğmen’ tartışması! Yiğit Bulut "Çer çöpler" dedi, ortalık karıştı...

CUMHURBAŞKANI İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün teğmenlerle ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" diyerek "Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan teğmenlerin yemin törenine tepki Erdoğan'dan teğmenlerin yemin törenine tepki

İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, Yigit Bulut'u istifaya çağırdı.

Birinci paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızı anlamayan bir başdanışman olmaz.

Cumhurbaşkanımızı tanımayan bir başdanışman olmaz.

Temeli üzerine oturduğumuz sosyolojiyi okuyamayan bir başdanışman olmaz.

Sizin ifade ettiğiniz "çer çöp" ve "fetö artığı" sözlerinin kapsamına bakın bugün kim girdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız'ı, acelecilik ve peşin hükümle tahkir etmiş oldunuz. Bu saatten sonra orada yeriniz yok.

Sayın Yigit Bulut istifa ediniz."

Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mücahit Birinci Yiğit Bulut
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