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  4. 'Teğmenler' tartışması büyüyor… Gazeteciler birbirine girdi! Cem Küçük'ten Hande Fırat'a “Yüreğin varsa şimdi de savun”

'Teğmenler' tartışması büyüyor… Gazeteciler birbirine girdi! Cem Küçük'ten Hande Fırat'a “Yüreğin varsa şimdi de savun”

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.09.2024 10:47
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni ardında geniş çaplı tartışmalar bırakması nedeniyle gündemden düşmüyor. Kılıç çekip yemin edilen törende, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözleri damga vurmuştu. Tartışmalara gazeteciler katıldı ve Gazeteci Cem Küçük, teğmenleri savunan Gazeteci Hande Fırat'a tepki gösterdi.

'Teğmenler' tartışması büyüyor… Gazeteciler birbirine girdi! Cem Küçük'ten Hande Fırat'a “Yüreğin varsa şimdi de savun”

Kara Harp Okulu kılıçlı yeminleri ve teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" mezuniyet hakkında oldukça tartışmalara neden oldu. Gazeteci Cem Küçük, Gazeteci Hande Fırat'ın teğmenler hakkında söylediği sözler nedeniyle tepki gösterdi.

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HANDE FIRAT TEĞMENLERİ HEDEF ALANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz günlerde teğmenleri hedef alanlara tepki gösteren Gazeteci Hande Fırat ise "Kara Harp Okulu’ndaki görüntüleri farklı yerlere çekmemek gerekiyor. Her mezuniyet töreni sonrası geleneksel olarak, kılıçlar çekilip, yemin tekrarlanır. Türkiye’de tartışmaya açılmak istenen darbe vb. dönemlerinin bittiğini herkes biliyor" demişti. Bir tepki ise, Hande Fırat’a geldi.

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‘‘SENDE YÜREK VARSA ŞİMDİ SAVUNURSUN’’

Gazeteci Cem Küçük resmi sosyal medya hesabından teğmenleri savunan Gazeteci Hande Fırat’a tepki göstererek şunları söyledi:
"Sende yürek varsa şimdi savunursun. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynısını şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye söyle de görelim".

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cem küçük kara harp okulu Teğmen Hande Fırat
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