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  4. Teğmenlerin karar günü belli oldu! Bakan Güler açıkladı... "Her an çıkabilir" diyerek 3.Dünya Savaşını işaret etti

Teğmenlerin karar günü belli oldu! Bakan Güler açıkladı... "Her an çıkabilir" diyerek 3.Dünya Savaşını işaret etti

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.11.2024 09:59
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezunu teğmenlerin törendeki kılıçlı yeminleri hakkında karar gününü açıkladı. Güler, "Her an çıkabilir" diyerek 3. Dünya Savaşı riski hakkında da konuştu. İşte o açıklama...

Teğmenlerin karar günü belli oldu! Bakan Güler açıkladı... "Her an çıkabilir" diyerek 3.Dünya Savaşını işaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 25 Kasım tarihine diikat çekerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde edilen yeminler gerekçe gösterilerek haklarında soruşturma başlatılan teğmenlerle alakalı konuştu. O tarihi işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu verecek" ifadelerini kullandı.

Güler, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına dair değerlendirmeleri sorulan Güler, "Elbette ki zamanlamasını manidar buluyorum. Yani bu olayda ülkemizin ve milletimizin huzuruyla ilgili yerli ve milli savunma sanayimiz hedef alınmıştır direkt." yanıtını verdi.

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"İSRAİL ELBETTE SALDIRABİLİR"

Güler, "İsrail'in Türkiye'ye bir doğrudan tehdidi olabilir mi?" sorusunu "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız iç cephenin öneminden bahsetti ve bunu mutlaka sağlamamız gerektiğini ifade ettiler. Ben kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çok haklı olduğundan yanayım. İç cephe her zaman bize lazım. Yani barış ortamında da olsak iç cephenin bütünlüğü, güçlülüğü her zaman bir ülkenin lehinedir. 'Efendim İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' Cumhurbaşkanı'mız zaten böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir." şeklinde cevapladı.

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3.DÜNYA SAVAŞI SENERYOSUNA HAZIRLIK

Bakan Güler, 3. dünya savaşı riskinin olup olmadığına ilişkin, "Her an çıkabilir. Ama tabii ki çıkmasını istemiyoruz. Ama biz her zaman her şeye hazır olmak zorundayız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti ve onun büyük milletinin güvenliğinden sorumluyuz. Her türlü imkanı kullanacağız ve her türlü olasılığı da değerlendireceğiz. Dolayısıyla olabilir diye biz her şeyi en ince teferruatına kadar değerlendiririz, çalışırız, planlarımızı yaparız. Ama biz kendi ülkemizde sulh içinde yaşamak istiyoruz." dedi.

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"KARARI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA VERECEĞİZ."

Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreninde bazı teğmenlerin kılıçlı yeminin ardından başlatılan soruşturma süreciyle ilgili de Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadesini kullandı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
kara harp okulu Teğmen Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı
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