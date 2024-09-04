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  4. Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündem olmuştu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

04.09.2024 20:41
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04.09.2024 20:41
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Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin töreni gündemdeki yerini korurken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan ve farklı bir açıdan çekilen videoda teğmenlerin, ilk çekilen görüntülere göre daha kalabalık olduğu görüldü.

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin mezuniyet töreninde gerçekleştirdikleri kılıçlı yemin töreni günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yemin töreninin farklı bir açıdan çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. B Yüzü isimli Twitter hesabının paylaştığı videoda, yemin eden teğmenlerin daha kalabalık olduğu görüldü.

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NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerin, dönemi birincilikle tamamlayan Ebru Eroğlu öncülüğünde kılıçlarını çekip yemin ettikleri anlar ses getirmişti.

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Teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” sloganı attıktan sonra şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

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kara harp okulu Teğmen
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